В Заречном возродят традицию встречать Новый год в парке

01.12.2022 | 12:48

В 2023 году в Заречном продолжится реконструкция и благоустройство центрального парка. Об этом рассказал глава города Олег Климанов в прямом эфире ТРК «Заречный» в среду, 30 ноября.

Глава закрытого города отметил, что в дальнейшем будут учтены ошибки и недочеты, допущенные на предыдущих этапах.

Концепция реконструкции парка неоднократно обсуждалась с горожанами, и рабочий проект практически не отличается от нее. Тем не менее он будет опубликован, и зареченцы смогут еще раз высказать свое мнение.

Работы пройдут на территории парка от центральной части до универмага и в зоне, прилегающей к улице Ленина. Вход будет со стороны универмага, где организуют велопарковку.

«Реконструируем автогородок для малышей, который все помнят. С левой стороны во впадине планируется амфитеатр. Будет обустроена площадь - на ней мы установим елку, к которой привыкли горожане, и возродим традицию встречать Новый год в парке. Будет организована площадка для выгула собак, универсальная спортивная площадка и еще много чего», - поделился планами Олег Климанов.

Он добавил, что проект предусматривает установку зимней горки для детей, соответствующей всем нормативам безопасности.