Изменены правила использования выходных дней

01.12.2022 | 10:58

Совет Федерации на пленарном заседании 30 ноября одобрил инициативу о дополнительном отпуске родителям и опекунам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно законодательству, такие граждане имели право на четыре дополнительных выходных ежемесячно.

Теперь правила использования дополнительных дней изменятся. Поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации позволят накапливать эти дни и использовать их как полноценный отпуск.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы сделали большое дело для семей с детьми-инвалидами. Дополнительные дни можно будет сложить и получить еще один полноценный отпуск, который затем использовать для поездки в санаторий или реабилитации.

«Закон очень важный, формальное право было, а по сути, родители, воспитывающие ребенка-инвалида. Понятно, насколько это требует больше усилий, материальных средств, внимания. Они нуждаются во всем в поддержке», - отметила Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, закон существенно расширяет права родителей и детей-инвалидов.