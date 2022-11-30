Вступило в силу постановление, которое удваивает трудовой стаж

30.11.2022 | 08:50

30 ноября вступило в силу постановление Правительства РФ, которым удваивается трудовой стаж участникам специальной военной операции.

Как указано в документе, время участия в специальной военной операции теперь будет засчитываться в страховом стаже в двойном размере - день за два, пишет «Парламентская газета».

Эксперты указывают, что новое правило расчета трудового стажа будет распространяться на добровольцев, мобилизованных, а также на военных-контрактников начиная с 24 февраля.

Новшество коснется и участников специальной военной операции, которые имеют право на досрочное назначение пенсии, например если они работали на Крайнем Севере или на вредном производстве, пояснили в пресс-службе правительства. Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, прерываться не будет. Эти правила приняли в развитие новых норм Закона «О страховых пенсиях», сказано на сайте кабмина.

«С учетом того что срок военной службы входит в стаж с повышающим коэффициентом, граждане смогут воспользоваться возможностью выйти на пенсию досрочно при наступлении соответствующего возраста», - рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Когда именно можно будет выйти на пенсию, зависит от стажа работника и основания для назначения досрочных выплат. Так, мужчины, имеющие страховой стаж не меньше 42 лет, и женщины при стаже 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше, чем предусмотрено законом, но не ранее 60 и 55 лет соответственно.

Напомним, для мобилизованных работников и добровольцев уже закрепили ряд других трудовых прав. Например, сотрудник может написать заявление на выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней.