Общество

В Пензенской области подорожали прививки для домашних животных

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В среду, 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, Пензастат обнародовал данные по стоимости услуг для питомцев и их рациона.

Специалисты воспользовались цифрами за октябрь.

Подсчитано, что цена приема у ветеринарного врача составила 211 рублей. По утверждению исследователей, она остается неизменной на протяжении пяти месяцев.

Увеличилась стоимость прививок для животных. В среднем она обходилась владельцам в 677 рублей, на 2,73% дороже, чем в сентябре.

«Средняя стоимость 1 килограмма сухого корма для домашних животных составляет 250 рублей. К сентябрю 2022 года она выросла на 1,5%», - рассказали в Пензастате.

Согласно опросу ВЦИОМа, домашние животные есть у 68% россиян. Кошки живут в 54% семей, собаки - в 38%.

Реже люди держат хомячков, морских свинок, черепах, других мелких животных. Такими питомцами могут похвастать лишь 3% респондентов. Рыбки и птицы есть у такой же доли российских семей. 1% - владельцы крокодилов, ящериц или обезьян.

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