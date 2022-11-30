В банке «Кузнецкий» появилась серия монет «Алмазный фонд России»

30.11.2022 | 11:25

В банк «Кузнецкий» поступила новая серия памятных монет «Алмазный фонд России», которая включает в себя новинку «Нагрудный знак с портретом Петра I».

На реверсе - рельефное изображение нагрудного знака с портретом Петра I на фоне выполненного в технике лазерного матирования традиционного древнерусского орнамента. Вверху по окружности помещена рельефная надпись «Алмазный фонд России».

В коллекцию входят монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей. Они выполнены из серебра 925-й пробы. Содержание химически чистого металла не менее 31,10 г в монете номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте 155,50 г - номинал 25 рублей. Чеканку выполнил Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Тираж монеты номиналом 3 рубля - 5 000 шт., 25 рублей - 850 шт.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

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