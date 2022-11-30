«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Пачелмы

30.11.2022 | 16:15

«Ростелеком» завершил строительство современных линий связи в частном секторе поселка Пачелма Пензенской области.

Специалисты компании проложили более 10 километров оптики и протянули распределительную кабельную сеть на 44 улицах населенного пункта. Для подключения к услугам используется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая высокую скорость передачи данных.

Новая техническая инфраструктура позволит 956 пачелмским семьям подключить цифровые сервисы.

«На строительство объектов связи в частном секторе Пачелмы потребовалось два месяца. Мы запустили сеть раньше запланированного срока за счет быстрой поставки оборудования и сопутствующих материалов. Скоростной интернет (до 500 мегабит в секунду) позволит жителям скачивать большие объемы информации, играть в онлайн-игры, смотреть видео в HD- и 4К-формате, а также подключать дополнительные услуги, например домашнее видеонаблюдение», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«Школьникам, студентам, предпринимателям района быстрый и надежный интернет просто необходим. С приходом оптики у них появились новые возможности для учебы, работы, развития бизнеса и, конечно, общения. Спасибо «Ростелекому» за реализацию такого важного проекта», - добавил глава администрации Пачелмы Алексей Фаюстов.

В ноябре цифровые сервисы начали подключать первые клиенты.

«Я преподаю информатику в местной школе. Готовлю материалы для уроков не только на работе, но и дома. Для поиска информации я часто пользуюсь образовательными онлайн-ресурсами и слушаю вебинары. Скорость доступа по оптике просто отличная, и сигнал связи не падает, если кто-то из членов семьи в это же время выходит в сеть с другого устройства», - отметила жительница поселка Елена Мещерякова.

«Ростелеком» продолжит развитие оптической сети связи в Пачелме. Планируется, что до конца 2022 года возможность подключить скоростной интернет появится еще у 417 пачелмских семей.

Жителям частного сектора доступны пакетные предложения «Технологии контроля», «Игровой» и «Облачный». Тарифные планы включают скоростной интернет до 500 Мбит/с, интерактивное ТВ, а также набор дополнительных сервисов: видеонаблюдение, игровые опции и облачное хранилище.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение сервисов можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-08-00 и на сайте компании.