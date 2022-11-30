Работающим пенсионерам рассказали о прибавке к пенсии в 5 000 рублей

30.11.2022 | 12:00

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии. По словам экспертов, она в среднем по стране составляет 5 000 рублей.

Согласно действующему законодательству, работающим лицам пожилого возраста, кто получает страховую пенсию по старости, выплаты не индексируются.

«Отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не оказала значимого влияния на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России», - указано в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает портал PNZ.RU.

В ПФР подчеркнули, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам снизит уровень обеспечения неработающих и потребует допрасходов бюджета в размере 0,5 трлн рублей.

Пожилые россияне нашли выход из сложившейся ситуации. Согласно данным исследований Института экономической политики (ИЭП) им. Е. Т. Гайдара, масштабы увольнений пенсионеров на промышленных предприятиях достигли максимума за период после отмены индексации.

Работающие пенсионеры сначала официально увольняются, дожидаются всех положенных индексаций за годы работы, а затем снова трудоустраиваются.

«Некоторые договариваются с руководством и восстанавливаются после индексации пенсии на прежнем месте работы, кто-то начинает трудиться в другой сфере. И не факт, что он делает выбор в пользу официального трудоустройства», - рассказал экономист Герман Ткаченко.

Эксперт отметил, что сейчас в некоторых отраслях наблюдается дефицит кадров. По словам Ткаченко, он связан с прошедшей в стране частичной мобилизацией. Поэтому работодатели не обращают внимание на возраст принимаемого сотрудника.

«Уволившись и снова начав работать, пенсионер получает существенную прибавку. По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2022 года средний размер пенсии по старости у работающих пенсионеров составлял почти 15 300 рублей, а у неработающих – 20 900 рублей. Разница более чем в 5 000 рублей», - резюмировал Ткаченко.