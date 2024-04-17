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Происшествия

Рядом с Пензенской областью снова сбили БПЛА самолетного типа

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Утром в среду, 17 апреля, около 8:00 была пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», - сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В ночь на 11 апреля рядом с Пензенской областью сбили 5 беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в телеграм-канале Минобороны России.

3 беспилотника самолетного типа пытались атаковать объекты на территории Тамбовской области, 2 - Республики Мордовии.

В марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.

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