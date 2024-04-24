ЕР собрала 13 млрд на автомобили и беспилотники для фронта

24.04.2024 | 10:17

«Единая Россия» подвела итоги работы гуманитарного штаба за два года, сообщает ER.ru.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», - отметил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», - перечислил секретарь генсовета.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии - помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

«Уже тысячи «Скворцов» переданы войскам и помогли сохранить множество жизней наших парней», – сообщил Андрей Турчак. В ближайшее время военнослужащим направят еще 2 000 «Скворцов».

Секретарь генсовета партии поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

Пензенское отделение «Единой России» с первого дня проведения СВО оказывает помощь фронту: передает автомобили, спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой. За два года организована доставка сотен тонн необходимых фронту грузов.

Партия поддерживает эвакуированных жителей Донбасса, а также тех, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. На протяжении двух лет Пензенская область помогает восстановить инфраструктуру и социальные объекты в Пологовском районе Запорожской области.

«За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали 3 школы, 3 многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок Дом культуры. Благодаря пензенцам, бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой получили 125 домовладений. Мы уже отремонтировали в Пологах 4 линии водопровода, на очереди - ремонт канализационно-насосных станций», - рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.