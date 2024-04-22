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Криминал

В Пензе задержали трэш-стримера, оскорбившего участников СВО

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29-летнего жителя Волгограда, который привлек внимание правоохранителей своими высказываниями в Сети, задержали в Пензе.

В начале апреля полиция Волгоградской области нашла в интернете видеозапись, на которой мужчина оскорбительно отзывается об участниках спецоперации. По факту дискредитации ВС РФ начали проверку.

Ее окончания мужчина дожидаться не стал и уехал в Пензу. В областном центре он проживал в квартире под чужим именем.

Однако полиции и сотрудникам УФСБ России по Пензенской области удалось установить его местонахождение.

«Он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Источник — видео МВД РФ
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