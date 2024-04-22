В Пензе задержали трэш-стримера, оскорбившего участников СВО

22.04.2024 | 18:26

29-летнего жителя Волгограда, который привлек внимание правоохранителей своими высказываниями в Сети, задержали в Пензе.

В начале апреля полиция Волгоградской области нашла в интернете видеозапись, на которой мужчина оскорбительно отзывается об участниках спецоперации. По факту дискредитации ВС РФ начали проверку.

Ее окончания мужчина дожидаться не стал и уехал в Пензу. В областном центре он проживал в квартире под чужим именем.

Однако полиции и сотрудникам УФСБ России по Пензенской области удалось установить его местонахождение.

«Он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.