В Пензе задержали трэш-стримера, оскорбившего участников СВО

29-летнего жителя Волгограда, который привлек внимание правоохранителей своими высказываниями в Сети, задержали в Пензе.
В начале апреля полиция Волгоградской области нашла в интернете видеозапись, на которой мужчина оскорбительно отзывается об участниках спецоперации. По факту дискредитации ВС РФ начали проверку.
Ее окончания мужчина дожидаться не стал и уехал в Пензу. В областном центре он проживал в квартире под чужим именем.
Однако полиции и сотрудникам УФСБ России по Пензенской области удалось установить его местонахождение.
«Он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀