На улице Беляева машины вмерзли в лед из-за утечки

30.11.2022 | 18:13

Припаркованные на Беляева машины вмерзли в лед, им же при отсутствии осадков скована дорога, тротуары и даже дворы. Все из-за утечки близ перекрестка Циолковского и Титова. Откуда именно выливается вода, покажет вскрытие. Но одного ручья хватило, чтобы на нескольких улицах появилась шуга, рыхлый лед. Ездить по Циолковского, Беляева, части Титова, Воровского стало непросто.

«Надо, чтобы службы городские что-то сделали в данном случае. Ночью здесь уже в четыре часа трактор ездил, лед разгребал. А водители уже должны сами смотреть на обстановку дорожную», - отметил горожанин.

Специалисты «Пензавтодора» разгребают ледяные завалы, счищают рыхлую кашу с бордюров, газонов. Работать им долго, так как вода продолжает течь на дороги.

Представители горводоканала осушают смотровые колодцы, откачивая содержимое на проезжую часть.

«Чистят дорогу и загораживают нам проход, мы лезем по сугробам», - пожаловалась пензячка.

Подходы к зебре засыпаны на перекрестке с Воровского. По ледяным торосам вынуждены пробираться жители новостроек на Комсомольской. Больше ста домов и ряд учреждений в Заводском районе остались без холодной воды.

В этой части города отключение воспринимают как норму. Аварийные ситуации в Заводском возникают регулярно.

«Наступает зима, а почему ничего не прорвало? Должно же когда-нибудь прорвать. Это каждую зиму», - объяснил прохожий.

Организован подвоз технической воды. В течение суток рабочие планируют завершить ремонт и возобновить подачу питьевой.