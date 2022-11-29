В Каменке арест гаража заставил бизнесмена расплатиться с работником

29.11.2022 | 15:39

В Каменке индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, не заплатил работнику крупную сумму. Тот через суд добился взыскания зарплаты в сумме 90 тысяч рублей.

Исполнительный документ лег на стол судебного пристава. Дело осложнялось тем, что предприятие было зарегистрировано на мать должника. В Каменке у него был целый автопарк.

Мужчина не спешил добровольно расстаться с деньгами. После истечения срока ему ограничили выезд за пределы России и наложили запреты на регистрационные действия в отношении недвижимости и автомобилей предпринимателя.

Кроме того, судебный пристав составил акт о наложении ареста на гараж.

«Бизнесмен понял, что может лишиться принадлежащего ему имущества, и погасил задолженность в полном объеме. Зарплата была возвращена работнику», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.