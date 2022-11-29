Общество

Новые меры в связи с СВО: 50 тысяч на детей и бесплатный проезд

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Во вторник, 29 ноября, жителям Пензенской области огласили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных и добровольцев. Речь о тех, кто проходит военную службу в подразделениях «БАРС».

Предусматриваются:

- единовременная выплата в размере 50 000 рублей несовершеннолетним детям;

- право на получение родителями военнослужащего (если он не имеет семьи и детей) ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ;

- ежемесячная денежная выплата супруге и детям до 23 лет, обучающимся очно в образовательных учреждениях, на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 080 рублей;

- участие в программе по предоставлению единовременной выплаты в размере 110 000 рублей на подключение индивидуального жилого дома к сетям газораспределения.

Подчеркивается, что ранее установленные меры теперь будут распространяться и на членов семей добровольцев подразделений «БАРС».

«Речь идет о таких мерах поддержки как льготы по оплате ЖКУ, преференции для их детей-дошкольников, школьников и студентов среднего профессионального образования, право на соцобслуживание и бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, участвующие в СВО, освобождаются от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 годах (на 1 транспортное средство начиная с налогового периода 2021 года); будут первыми в очереди на Губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок и которые нуждаются в улучшении жилищных условий; имеют право на отсрочку по платежам за аренду госимущества и освобождение от оплаты ЖКУ по договорам аренды.

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Источник — t.me/omelnichenko
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