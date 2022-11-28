Общество

В частном секторе на Кустодиева появились уличные фонари

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Светлые времена наконец наступили на улице Кустодиева. Появления бригады местные ждали долгие годы. Большой частный сектор, который увеличивается довольно быстро, с заходом солнца превращался в темное царство. Теперь все изменилось.

«Монтаж уличного освещения. Будем устанавливать светильники и кронштейны к ним», - сообщил инженер подрядной организации Александр Малкин.

Проводить все коммуникации пришлось с нуля, на этой улице не было даже бетонных опор. К работам приступили в первых числах ноября, спустя несколько недель установили столбы, протянули провода, уже заканчивают монтаж самих фонарей. Однако моментально светло на улице не станет.

«Проект будет согласован в горсети, и они уже будут подключение производить к своим подстанциям. Мы ведем только монтаж. Хороший свет, светодиоды. Экономия опять же электроэнергии по сравнению со старыми светильниками», - рассказал Александр Малкин.

До конца года в городе появится 10 новых светоточек. Практически все построят с нуля в районах, где подобные коммуникации не были проведены. В основном это частный сектор, внутриквартальные дороги.

«Адресный перечень формируется по обращениям граждан, запросам депутатов, предписаниям ГИБДД. В этом перечне у нас около 580 объектов находится. На сегодняшний момент отторговали и понимаем, кто будет подрядчик. Еще около 10 объектов у нас по освещению детских площадок, устроенных по прошлому году по наказам избирателей», - объяснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Устанавливать новые светоточки продолжат и в следующем году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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