Пешеходная зона в Арбекове превращается в свалку

15.11.2025 | 13:08

Пензенцы замусорили территорию вдоль проспекта Строителей между торговыми центрами «Проспект» и «Космос-Сити». На проблему обратила внимание горожанка.

В пятницу, 14 ноября, она прислала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru снимки отходов, пестреющих на газонах.

«У тротуарной дорожки вдоль центральной магистрали образовалась свалка! Трава не кошена все лето, все заросло, и, как следствие, образуется стихийная свалка!» - пожаловалась женщина.

Бурьян, покрывший территорию, она сняла на видео.

«Конечно, скоро выпадет снег и ничего не будет видно! Но ведь весна все равно придет!» - заметила пензячка.

1 ноября в Пензенской области объявили новый месячник по благоустройству. Планируется очистить скверы, парки, места воинских захоронений от сухой растительности, убрать опавшие листья, скопившиеся вдоль дорог, на территории предприятий, домов. Должностным лицам поручили организовать санитарные пятницы.