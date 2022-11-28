Прокуроры приглашают инвалидов сообщить о нарушении их прав

28.11.2022 | 17:02

В пятницу, 2 декабря, в преддверии Международного дня инвалидов, в органах прокуратуры проведут личный прием граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Люди смогут рассказать о нарушении их прав, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В областной прокуратуре (г. Пенза, ул. Богданова, 7) принимать будут с 9:00 до 16:45 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45).

В прокуратуры городов и районов области граждане с ограниченными возможностями здоровья могут явиться в те же часы.

«Необходимую информацию о проведении приема можно получить по телефону 8 (8412) 32-93-29», - добавила Светлана Артамонова.