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Общество

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери

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Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил горожанок с Днем матери. Он назвал этот праздник одним из самых добрых и трогательных и отметил, что в областном центре немало многодетных матерей, женщин, воспитывающих приемных детей, совмещающих роль хранительницы домашнего очага с участием в трудовой, общественной и политической жизни.

«Великая и святая материнская любовь с младенчества оберегает и согревает каждого из нас, укрепляет веру в собственные силы, помогает достигать высот и поставленных целей, поддерживает в трудных ситуациях. И, сколько бы лет нам ни было, нам всегда нужна мама, ведь она наш надежный тыл и верный друг, который всегда поддержит и поймет.

Всем вам, дорогие женщины, низкий поклон за ваш нелегкий материнский труд, за вашу любовь, заботу и внимание к детям!» - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензячкам крепкого здоровья, большого счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

«Пусть в ваших домах царят любовь, гармония, взаимопонимание. Пусть у вас будет больше поводов гордиться своими детьми», - пожелал им глава Пензы.

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