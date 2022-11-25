Жительница области издевалась над сыном и лишилась прав на него

25.11.2022 | 15:10

В Малосердобинском районе суд лишил семейную пару родительских прав на ребенка. Иск подал отдел образования администрации района.

В 2021 году родители были ограничены в правах на сына, но это их не образумило. В итоге мальчика передали на воспитание в приемную семью, где опекуны обеспечили его всем необходимым. Биологические родители не интересуются сыном и не считают нужным платить алименты.

Всего у женщины трое сыновей. На суде она рассказала, что старший сейчас находится в местах лишения свободы по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Сама она привлекалась к административной ответственности за нанесение детям побоев и дважды была судима за жестокое обращение с ними, причем второе наказание отбывает по сей день.

Горе-мать заявила, что воспитанием детей не занимается потому, что не может найти работу, а ее муж злоупотребляет спиртным, состоит на учете у психиатра и имеет инвалидность в связи с психическим заболеванием.

«В соответствие с решением суда исковые требования о лишении родительских прав удовлетворены. Несовершеннолетний ребенок оставлен в приемной семье. Решение суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.