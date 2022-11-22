В Заречном требуют вернуть молочную кухню

22.11.2022 | 17:44

В Заречном подумают о такой мере социальной поддержки нуждающихся родителей, как выдача бесплатного детского питания.

Вопрос обещали рассмотреть, однако не в этом году.

Молочная кухня, где зареченские матери могли приобрести по сниженным ценам молочную продукцию или получить ее бесплатно, закрылась в 2020 году. С тех пор горожане борются за то, чтобы мера поддержки вновь действовала, но безуспешно.

Вопрос вновь подняли на странице главы закрытого города Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 января 2020 года перестали выдавать бесплатную молочную продукцию, а смеси еще раньше перестали выдавать нуждающимся. Потом и творог с кефиром перестали выдавать. Цены растут, некоторые категории людей реально не могут себе позволить покупать каждый день творог и кефир, я уже молчу про смеси», - высказалась зареченка.

Горожан возмущает, что мера поддержки действует в Пензе, а для жителей закрытого города она недоступна.

Представитель регионального правительства ответил ей, что зареченцы могут приобрести молочную продукцию по сниженным ценам, произведенную на местном комбинате.

«Вот именно - приобрести, а не так, как раньше, [когда] нам выдавали ее бесплатно!» - отметила пользовательница.

«Если речь идет о мерах социальной помощи по бесплатному обеспечению детей продукцией молочной кухни, ситуация на данный момент обстоит следующим образом. В соответствии с действующим законодательством, оказание социальной помощи и поддержки различных категорий граждан относится к полномочиям субъектов РФ.

Муниципальные образования вправе осуществлять дополнительную поддержу своих жителей, но только тогда, когда их бюджет не является дотационным (зависимым от бюджетов вышестоящих уровней публичной власти). Поскольку бюджет города Заречного является высокодотационным, органы местного самоуправления не имеют такой возможности», - пояснил представитель правительства региона.

Позже от него поступил другой ответ.

«Вопрос возобновления мер социальной помощи (в виде бесплатной молочной продукции для родителей) из средств муниципалитета будет рассмотрен в 2024 году. Благодарим за ваше обращение», - говорится там.