В Кузнецке хотят строить больше многоэтажек

22.11.2022 | 11:58

В Кузнецке необходимо стимулировать строительство многоэтажных домов. На это на совещании в администрации города в понедельник, 21 ноября, указал мэр Сергей Златогорский.

«Мы двигаемся в плане выполнения индикативов. На следующий год результата еще не будет, так как цикл строительства больших домов полтора-два года, но в 2024 году тысяч двадцать с лишним квадратов многоквартирного жилья у нас должно быть», - заявил градоначальник.

Для этого необходимо искать площадки и предоставлять их застройщикам. Такая работа проводится уже сейчас.

В 2023 году планируется, что в Кузнецке начнется строительство на пяти площадках. Возводить объекты будут три или четыре компании.

В январе стало известно, что в городе собираются построить дом для переселенцев и детей-сирот. Согласно плану, объект должен появиться на улице Чапаева, 1а.

Подобные дома необходимы Кузнецку. По словам Златогорского, нагрузка по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ближайший год выросла в 2,5 раза.