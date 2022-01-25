Общество

В Кузнецке построят дом для сирот и переселенцев

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В Кузнецке планируют построить муниципальный дом, квартиры в котором получат переселенцы из ветхого жилья и дети-сироты. Об этом сообщил на планерке в понедельник, 24 января, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«У нас есть площадка на Чапаева, 1а. Быстренько прикиньте, что туда «садится» по площади. Посмотрите сети, коммуникации. Потом коммерческое предложение запрашиваем и будем определяться с проектированием дома муниципального под две позиции: расселение из ветхого и аварийного жилья и сироты», - уточнил мэр.

По его словам, нагрузка по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ближайший год выросла в 2,5 раза.

«Поэтому давайте с этим домом затеваться. Причем это должно быть достаточно быстрое решение, потому что нам надо еще с областью согласовать и т. д. и т. п.», - резюмировал Златогорский.

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