В Кузнецке построят дом для сирот и переселенцев

25.01.2022 | 09:37

В Кузнецке планируют построить муниципальный дом, квартиры в котором получат переселенцы из ветхого жилья и дети-сироты. Об этом сообщил на планерке в понедельник, 24 января, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«У нас есть площадка на Чапаева, 1а. Быстренько прикиньте, что туда «садится» по площади. Посмотрите сети, коммуникации. Потом коммерческое предложение запрашиваем и будем определяться с проектированием дома муниципального под две позиции: расселение из ветхого и аварийного жилья и сироты», - уточнил мэр.

По его словам, нагрузка по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ближайший год выросла в 2,5 раза.

«Поэтому давайте с этим домом затеваться. Причем это должно быть достаточно быстрое решение, потому что нам надо еще с областью согласовать и т. д. и т. п.», - резюмировал Златогорский.