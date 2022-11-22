Общество

Пензенцам объяснили разницу между тремя категориями участников СВО

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Специалисты портала «Объясняем. Пензенская область» продолжают отвечать на вопросы, касающиеся участия в СВО.

В частности, не всем понятно, в чем заключаются различия между добровольцами, контрактниками и мобилизованными.

«Добровольцы (участники добровольческих формирований), в отличие от мобилизованных и военнослужащих по контракту, не являются военнослужащими.

Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции», - говорится в ответе.

Эксперт подчеркнул, что при этом добровольцы, мобилизованные и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, имеют одинаковый уровень денежного содержания (довольствия).

15 ноября депутаты Пензенской городской думы подняли тему отсутствия у семей добровольных участников СВО тех мер социальной поддержки, которыми пользуются дети мобилизованных.

Ряд депутатов посчитал такое положение дел несправедливым. Думцы призвали досконально проработать вопрос. Если будет возможность, то они обратятся в Законодательное собрание Пензенской области с предложением принять меры соцподдержки и для семей добровольцев.

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