Квартиры в пензенских новостройках не попали в число дешевых в ПФО

22.11.2022 | 15:45

В Пензастате сравнили цены на недвижимость в Пензенской области и в других регионах ПФО.

Специалисты указали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках - 86 913 рублей. По сравнению со вторым кварталом 2022-го цена поднялась на 4,1%.

Пензенская область оказалась в числе регионов ПФО, где высокие цены на первичном рынке жилья.

Первую строчку рейтинга заняла Республика Татарстан, жители которой отдают за квадратный метр в новостройках 131 100 рублей. На втором месте - Нижегородская область (121 100 рублей).

Сурский край оказался на 6-й строчке.

Дешевле всего в ПФО обойдутся квартиры в новостройках в Республике Марий Эл, средняя стоимость квадратного метра в этих домах 59 300 рублей.

Что касается вторичного рынка жилья, то в Пензенской области цена квадратного метра данного вида недвижимости в третьем квартале составляла 58 663 рубля (на 0,5% дороже, чем во втором квартале). Это одна из самых низких цен в регионах ПФО, меньше только в Оренбургской области - 42 700 рублей.

Дорогие квартиры на вторичном рынке в Татарстане (125 400 рублей за квадратный метр), Нижегородской области (103 000 рублей).