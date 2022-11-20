Жители Арбекова рассказали об отключении горячей и холодной воды

20.11.2022 | 12:12

В Пензе жители микрорайона Арбеково пожаловались на отключение холодной и горячей воды. Ресурс пропал вечером в субботу, 19 ноября.

Пользователи чата «Октябрьский район» мессенджера Viber написали, что воды нет в «Арбековской заставе», Запрудном, Заре, на Ладожской улице.

Утром 20 ноября ситуацию прокомментировали в пресс-службе ООО «Горводоканал». Сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что на данный момент наблюдаются перебои с подачей ресурса. Это вызвано аварийной ситуацией на Большой Арбековской улице.

«Отключения воды не проводилось, но в связи с утечкой давление воды в системе упало. В настоящее время ведутся ремонтные работы», - пояснили в Горводоканале.

О сроках завершения ремонта не сообщается.