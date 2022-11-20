Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 ноя 2022|12:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жители Арбекова рассказали об отключении горячей и холодной воды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе жители микрорайона Арбеково пожаловались на отключение холодной и горячей воды. Ресурс пропал вечером в субботу, 19 ноября.

Пользователи чата «Октябрьский район» мессенджера Viber написали, что воды нет в «Арбековской заставе», Запрудном, Заре, на Ладожской улице.

Утром 20 ноября ситуацию прокомментировали в пресс-службе ООО «Горводоканал». Сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что на данный момент наблюдаются перебои с подачей ресурса. Это вызвано аварийной ситуацией на Большой Арбековской улице.

«Отключения воды не проводилось, но в связи с утечкой давление воды в системе упало. В настоящее время ведутся ремонтные работы», - пояснили в Горводоканале.

О сроках завершения ремонта не сообщается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте