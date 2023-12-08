Первоначальный взнос по льготной ипотеке предлагают поднять до 30%

08.12.2023 | 08:21

В четверг, 7 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%.

По его словам, в настоящее время наблюдается разогрев рынка ипотеки, в связи с чем следует принимать меры по его «охлаждению».

«Мы - регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», - цитирует министра ТАСС.

Силуанов также отметил, что предложение об увеличении первого ипотечного взноса является элементом стабилизации рынка.

Ранее о планах правительства России повысить первоначальный взнос по ипотеке заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако на сколько именно, он не уточнил.