Зареченец рассказал о своем опыте в зоне СВО

18.11.2022 | 12:36

Новостной портал zarpressa.ru опубликовал рассказ зареченца о том, каково ему было в зоне специальной военной операции. Местный житель, майор запаса, в апреле вступил в добровольческий отряд и в составе штурмовой роты попал на херсонское направление.

«Бойцы проводили зачистку населенных пунктов, штурмовали укрепленные районы. Половина противников - наемники, среди которых было много поляков. Они сидели на боевых стимуляторах и воевали до последнего», - пишет «ЗарПресса».

Доброволец рассказал, что не ожидал круглосуточных артобстрелов с обеих сторон. Затишья были короткими.

«В один из таких моментов зареченец нашел в деревне колодец. Обрадовался: хоть носки постирать успеет. Только все закончил - обстрел. «Чувствую, до укрытия уже не добегу. Так в грязь в огороде и рухнул. Ну, думаю, нормально, постирался!» - улыбается Александр», - приводит пример «ЗарПресса».

Бойцы часто питались сухпайками и найденными продуктами. Полевая кухня до них добраться не могла, поскольку была отличной мишенью. Жалобы мобилизованных, по словам зареченца, его удивляют. Ведь в зоне СВО не может быть четырехразового питания по часам и сна в тепле по расписанию. Бойцы постоянно перемещаются, им приходится много носить на себе, разгружать машины.

Доброволец также отдельно остановился на теме телефонов. Он утверждает, что было много случаев, когда люди гибли из-за звонка - таким образом они давали противнику шанс определить свое местонахождение. «А если с тобой что-то случится и телефон достанется врагу, он твоим родным такое начнет писать и присылать… Лучше без связи потерпеть», - подчеркнул зареченец.

Дисциплина в зоне СВО спасает, мужчина проверил это на себе. Он получил ранение, но не запаниковал, а сам себя перевязал, наложил жгут и таким образом спасся.

В ходе брифинга в Национальном центре управления обороной РФ специалисты рассказали, как действовать тем, кто обеспокоен долгим отсутствием связи с мобилизованными родственниками и хочет выяснить, в каком они состоянии и где находятся.

В таком случае нужно звонить на горячую линию в Минобороны. Специалисты оперативно узнают всю информацию, в том числе о возможности связи с военнослужащим. Телефоны горячей линии для родственников граждан, призванных по частичной мобилизации: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.