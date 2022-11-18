В Пензе жители дома с сорванной крышей не дождались помощи

18.11.2022 | 18:32

Жители дома № 31 на улице Воровского не дождались рабочих. Мужчины сами спасают свое имущество, раскладывая полиэтиленовую пленку на чердаке двухэтажки, которая в результате воскресного урагана осталась без крыши. В минувшие выходные металлические листы сорвало сильным ветром. Половина кровли обнажилась, деревянная обрешетка не могла сдерживать осадки, обрушившиеся на регион.

«Мокрый снег перешел в дождь. Вышел в коридор, смотрю - все течет. Мы с соседом организовались, поехали, купили рулон пленки и своими руками те участки, где залило, пытались закрыть. Хотя не знаю, насколько это эффективно», - сообщил житель Пензы Александр Розеев.

Много лет назад жители двухэтажки отказались от услуг управляющей компании и обслуживали строение сами, пока его не признали аварийным. Средств на счете частного дома для восстановления крыши нет.

Администрация города выделила деньги из резервного фонда, нашла подрядную организацию, которая со дня на день должна была приступить к ремонту кровли. Однако рабочих на объекте так никто и не увидел.

«Лучше бы не обещали, мы бы давно закрыли сами! Из-за них у нас протекает, в двух квартирах на втором этаже - большие протечки. Если не можете сделать, не обещайте тогда, скажите: ребята, делайте сами!» - возмутился житель Пензы Владимир Никитин.

Люди боятся не только воды, но и огня. Проводка в доме старая, а теперь еще и мокрая, в любой момент может произойти короткое замыкание, и тогда трагедии вряд ли удастся избежать.