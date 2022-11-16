Общество

В Пензе рабочие восстановили крышу полусгнившими листами железа

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Старое лучше нового, рассудили подрядчики, приглашенные на ремонт крыши дома на Комсомольской, 31, и решили вернуть на место полусгнившие листы железа. В ночь на воскресенье, 13 ноября, шквалистый ветер изуродовал кровлю этого дома и еще трех.

Администрация Пензы взяла ситуацию на контроль, управляющим компаниям поручено приступить к восстановлению незамедлительно.

На Комсомольскую, 31, бригада явилась на четвертые сутки. Жильцы все дни провели в страхе.

«Боялись, что дожди будут, а тут снег пошел», - рассказала жительница дома.

Директор УК «Партнер» Алексей Гаврилов, который никогда не баловал вниманием жильцов Комсомольской, 31, сказать что-то конкретное по восстановлению кровли оказался не способен.

В другом пострадавшем доме, на Воровского, 31, еще хуже: снег падает в дыры, рабочих рядом не видно. Накануне судьбу постройки комментировали в управлении ЖКХ.

«Жильцы сами свой дом обслуживают, но в связи с тем, что нам необходимо срочно привести дом в порядок перед началом зимнего периода, главой администрации было принято решение о введении режима повышенной готовности в отношении этого дома», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Из резервного фонда выделены деньги на восстановление, но жители должны будут вернуть их.

В доме № 3 в проезде 8 марта рабочих МУП «Жилье-22» тоже ждали четыре дня.

«Сейчас кружится вышка, сложили на улице 10 листов шифера, и человек 20 приехали вдруг из МУПа», - отметила жительница дома № 3 в проезде 8 Марта Татьяна Молостова.

Двухэтажке в проезде 8 Марта повезло: заплатки сделают новым шифером. Строение на Комсомольской, 31, останется со своим старым железом. О том, что крыша не выдержит сильного ветра, жильцы предупреждали давно - квартиры заливало, а в сентябре на потолке в подъезде вздулся пузырь.

Рабочие приколотили один дырявый лист и начали расправлять следующий - такова помощь обслуживающей компании «Партнер» в трудной ситуации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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