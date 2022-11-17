В Пензу привезли портрет великой благотворительницы Марии Киселевой

17.11.2022 | 18:57

С почетной миссией прибыл на Пензенскую землю настоятель храма Новомучеников и исповедников российских в Новокосине. Владимир Клюев, уроженец Сурского края, привез в дар портрет великой благотворительницы Марии Михайловны Киселевой. Известная попечительница внесла неоценимый вклад в укрепление православия. Ее имя известно по всему миру.

«В Иерусалиме я видел два храма, которые были построены трудами Марии Михайловны. Когда я приезжал на фронт в командировку, я находил синодики, где она записана в XIX веке как благотворитель, за нее молились. Был в монастыре великомученицы Екатерины на Синае в Египте - и там она записана в синодике. И по России во многих монастырях она записана, о ней идут молитвы», - сообщил Владимир Клюев.

До сих пор сохранилось только черно-белое изображение Марии Киселевой. Цветной портрет написан недавно столичным художником Петром Мушинским - по просьбе Владимира Клюева, который посвятил много лет тому, чтобы память о благотворительнице жила и по сей день.

В 2023-м исполнится 225 лет со дня рождения известной женщины-мецената.

«От имени международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» мы вручаем отцу Владимиру медаль Марии Михайловны Киселевой», - рассказала секретарь пензенского отделения общества Светлана Батяева.

В Пензе сохранился дом благотворительницы на Красной. Он находится в ведении университета, в планах - его реставрация.

«Готовится место для устроения музея в честь Марии Михайловны Киселевой, и я подумал, что надо успеть сделать подарок», - отметил Владимир Клюев.

Один из его единомышленников - краевед Александр Дворжанский. Благодаря их стараниям была переиздана и дополнена книга о ярком эпизоде из жизни Пензенской епархии.

«При желании любой ученик может ознакомиться с тем, что было более 20 лет назад, тем более что сюда вошел еще и приезд патриарха Алексия II, о котором они, может, вообще еще не знают», - подчеркнул краевед Александр Дворжанский.

Книги переданы в школы и библиотеки Пензы.