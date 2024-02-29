В Наровчате планируют создать музей под открытым небом

29.02.2024 | 14:42

На брифинге, состоявшемся в четверг, 29 февраля, ректор института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин рассказал, что выдающийся памятник археологии, Селиксенский могильник, являющий собой прародину мордовского народа, попал в зону строительства.

«Предстоит большая работа, чтобы сохранить это уникальное место», - констатировал профессор.

По его словам, археологи прилагают немало усилий для сбережения памятников, попадающих в зоны строительства.

«С другой стороны, у нас есть плановые работы. Есть огромные памятники археологии, изучить их за один раз невозможно», - рассказал профессор.

По его словам, в 2023 году в Наровчате нашли древнюю кирпичную баню и в 2024-м пензенские археологи совместно с казанскими коллегами будут проводить дальнейшие исследования.

«Постараемся не только ее раскопать, но и законсервировать. А в планах - создание археологического музея под открытым небом. Будем консервировать, реставрировать и выставлять на всеобщее обозрение. Нужно будет проложить дорожки, поставить информационные щиты», - сообщил Геннадий Белорыбкин.

Кроме того, взят курс на работу в других регионах. Важно не замыкаться в своей области, а контактировать с другими археологами, чтобы использовать опыт в своей работе.

«В Астраханской области будут продолжены исследования столицы Золотой Орды. Вторая экспедиция - на территорию Старой Рязани, где сохранилось много уникальных находок. Старая Рязань расположена несколько в стороне от современной Рязани, сейчас археологи восстанавливают историю этого уникального города», - поделился планами Белорыбкин.