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Культура

Краеведческий музей примет исторические находки

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В фондах пензенского краеведческого музея содержатся порядка 10 000 археологических предметов. Каждый год поступают десятки новых материалов.

«По законодательству нашей страны каждый кусочек керамики должен сдаваться в хранилища. Большинство музеев не способны принимать все находки. У нас же такая возможность есть», - отметил директор Пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин на брифинге, состоявшемся в четверг, 29 февраля.

В прошлом году в музее переделали помещения, расширили хранилища. Поэтому исторические находки примут здесь с радостью.

В музее имеется археологический отдел, в котором работают четыре человека. Основная задача - не полевые изыскания, а лабораторные исследования.

«Но и работа в поле тоже необходима, чтобы принимать меры по сохранению находок и их реставрации. К этому сейчас и готовятся сотрудники музея», - завершил тему Артем Павлихин.

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