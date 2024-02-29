Краеведческий музей примет исторические находки

29.02.2024 | 16:36

В фондах пензенского краеведческого музея содержатся порядка 10 000 археологических предметов. Каждый год поступают десятки новых материалов.

«По законодательству нашей страны каждый кусочек керамики должен сдаваться в хранилища. Большинство музеев не способны принимать все находки. У нас же такая возможность есть», - отметил директор Пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин на брифинге, состоявшемся в четверг, 29 февраля.

В прошлом году в музее переделали помещения, расширили хранилища. Поэтому исторические находки примут здесь с радостью.

В музее имеется археологический отдел, в котором работают четыре человека. Основная задача - не полевые изыскания, а лабораторные исследования.

«Но и работа в поле тоже необходима, чтобы принимать меры по сохранению находок и их реставрации. К этому сейчас и готовятся сотрудники музея», - завершил тему Артем Павлихин.