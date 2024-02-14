Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|14:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Пензенцы могут снять видео к юбилею Михаила Лермонтова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 14 февраля, стартовала акция «М. Ю. Лермонтову - 210! Поэтический марафон», которую объявил музей-заповедник «Тарханы».

Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея поэта, драматурга и прозаика, родившегося 15 октября 1814 года.

«Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 3 минут с высоким качеством звука, в котором на родном языке будет прочитано стихотворение М. Ю. Лермонтова. Возрастных ограничений нет», - уточняется на сайте музея.

Ролик нужно отправить на электронный адрес mustarhany@mail.ru c пометкой «М. Ю. Лермонтову - 210! Поэтический марафон».

Акция будет проходить в три этапа, в конце каждого организаторы станут объявлять лучшие видео для размещения на интернет-ресурсах музея.

Сами этапы приурочат к определенным событиям: первый (с 14 февраля по 18 марта) - ко Всемирному дню поэзии; второй (с 14 апреля по 1 июля 2024 года) - к 53-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику; третий (с 14 июля по 1 октября 2024 года) - ко дню рождения Михаила Лермонтова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте