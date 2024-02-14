Пензенцы могут снять видео к юбилею Михаила Лермонтова

В среду, 14 февраля, стартовала акция «М. Ю. Лермонтову - 210! Поэтический марафон», которую объявил музей-заповедник «Тарханы».
Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея поэта, драматурга и прозаика, родившегося 15 октября 1814 года.
«Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 3 минут с высоким качеством звука, в котором на родном языке будет прочитано стихотворение М. Ю. Лермонтова. Возрастных ограничений нет», - уточняется на сайте музея.
Ролик нужно отправить на электронный адрес mustarhany@mail.ru c пометкой «М. Ю. Лермонтову - 210! Поэтический марафон».
Акция будет проходить в три этапа, в конце каждого организаторы станут объявлять лучшие видео для размещения на интернет-ресурсах музея.
Сами этапы приурочат к определенным событиям: первый (с 14 февраля по 18 марта) - ко Всемирному дню поэзии; второй (с 14 апреля по 1 июля 2024 года) - к 53-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику; третий (с 14 июля по 1 октября 2024 года) - ко дню рождения Михаила Лермонтова.
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