Митрополит Серафим возглавит службу на Сретение Господне

14.02.2024 | 09:45

В Пензе готовятся отметить один из 12 главных церковных праздников - Сретение Господне. Об этом рассказали в информационном отделе Пензенской епархии.

Всенощное бдение начнется в 17:00 14 февраля в Спасском кафедральном соборе и продлится примерно 2,5-3 часа.

«Праздничные богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщила заместитель руководителя отдела Анна Сорина.

В 8:00 четверга, 15 февраля, в Покровском соборе на улице Чкалова, 26, состоится Божественная литургия. Она будет идти 2-2,5 часа.

Сретение переводится как «встреча». Этот христианский праздник отмечается в память о встрече в церкви праведника Симеона и младенца Иисуса, с которым народы связывали свои надежды на спасение.

«В этот же день, 15 февраля, традиционно отмечается и Всемирный день православной молодежи - с 1953 года. В России по благословению Святейшего Патриарха Алексия II он учрежден в 2002 году», - отметила Анна Сорина.