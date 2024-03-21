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Культура

Картинной галерее подарили портрет размером 1,5 миллиметра

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В коллекции Пензенской картинной галереи появился необычный экспонат - уникальная микроминиатюра, портрет Константина Аполлоновича Савицкого размером 1,5 на 1,5 миллиметра.

Картинной галерее подарили портрет размером 1,5 миллиметра

Его создал череповецкий художник Валерий Дворянов. Он специализируется на микроминиатюрах, изготовил более 200 штук. Творчество череповчанина известно не только в России, но и за рубежом (работы демонстрировались на выставках во Франции и Норвегии).

Валерий Дворянов подарил Пензенской картинной галерее портрет Савицкого в преддверии Дня работника культуры.

Картинной галерее подарили портрет размером 1,5 миллиметра

«Сначала Валерий решил создать портрет Константина Аполлоновича в возрасте, но все же потом обратился к фотографии, где Савицкий изображен молодым. Изображение создано на кости размером 2 х 3 мм, само изображение художника - 1,5 мм», - уточнили в региональном министерстве культуры и туризма.

Микроминиатюра будет введена в экспозицию в ближайшее время.

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Источник — фото областного министерства культуры и туризма
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