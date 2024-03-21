Картинной галерее подарили портрет размером 1,5 миллиметра

21.03.2024 | 19:49

В коллекции Пензенской картинной галереи появился необычный экспонат - уникальная микроминиатюра, портрет Константина Аполлоновича Савицкого размером 1,5 на 1,5 миллиметра.

Его создал череповецкий художник Валерий Дворянов. Он специализируется на микроминиатюрах, изготовил более 200 штук. Творчество череповчанина известно не только в России, но и за рубежом (работы демонстрировались на выставках во Франции и Норвегии).

Валерий Дворянов подарил Пензенской картинной галерее портрет Савицкого в преддверии Дня работника культуры.

«Сначала Валерий решил создать портрет Константина Аполлоновича в возрасте, но все же потом обратился к фотографии, где Савицкий изображен молодым. Изображение создано на кости размером 2 х 3 мм, само изображение художника - 1,5 мм», - уточнили в региональном министерстве культуры и туризма.

Микроминиатюра будет введена в экспозицию в ближайшее время.