Пензу приводят в порядок 114 спецмашин

16.11.2022 | 12:33

В среду, 16 ноября, в Пензе прошел снегопад. На уборку улиц привлекли 114 единиц техники и более 180 специалистов.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Спецтехника задействована в областном центре в круглосуточном режиме. Сотрудники МУП «Пензавтодор» обрабатывают дороги, лестницы, остановочные павильоны, зоны отдыха и памятные места противогололедной смесью, подметают ручным или механизированным способом.

«Параллельно со снегоуборочными мероприятиями продолжается санитарная уборка общественных пространств, вывоз мусора и опиловка аварийных деревьев», - сообщили в мэрии.

В целом для содержания улично-дорожной сети Пензы зимой готовы задействовать 157 единиц спецтехники, в их числе 47 комбинированных дорожных машин, 11 тракторных щеток, 31 самосвал для вывоза снега, 29 погрузчиков, а также бульдозеры, малогабаритные машины.

«Для обработки дорог закуплено 16 тысяч тонн песко-соляной смеси и свыше 4 тысяч тонн соли-галита, 53 тонны противогололедного реагента бионорда, которым будут обрабатывать мосты и путепроводы», - уточнили в мэрии.

16 ноября снегопад создал проблемы для пензенских водителей. Дороги регионального и межмуниципального значения сразу начали чистить и обрабатывать противогололедными материалами.

«Задействовано более 100 единиц специализированной техники. В случае ухудшения погодных условий количество будет увеличено», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.