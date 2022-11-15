Общество

В Пензе на очереди в детсады стоят более 5 000 ребят

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Во вторник, 15 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления образования областного центра Алла Маркова доложила о том, как обстоят дела с местами в детских садах.

В Пензе насчитывается 46 юридических лиц с 55 филиалами, оказывающих услуги дошкольного образования, и 2 частных детсада. Их посещают 2 380 детей.

В 2021 году в городе было создано 383 дополнительных места (253 - для детей до 3 лет, 130 - от 3 до 7 лет).

Сейчас на очереди в детсады стоят 5 262 ребенка, в их числе 4 971 - малыши до 3 лет, 391 - от 3 до 7. Но это не значит, что все дошколята нуждаются в предоставлении места немедленно.

«Тех, кому нужно зачисление сейчас, 48 человек. Большие цифры, которые я назвала, - это дети с желаемой датой зачисления, это может быть и 2023, и 2025 год», - пояснила Алла Маркова.

Она отметила, что очень востребованы места в детсадах 7-го и 8-го микрорайонов Арбеково и ГПЗ. Это связано с тем, что молодые семьи с детьми перебираются в развивающиеся части города.

Но есть микрорайоны, в детских садах которых имеются свободные места. Это Стрела, Шуист, Океан, Ближнее Арбеково, Западная Поляна, Центр, 8 Марта, Монтажный, Пенза-III.

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