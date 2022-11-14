В Пензе временно изменят движение автобусов по нескольким маршрутам

14.11.2022 | 10:20

В понедельник, 14 ноября, на время изменится схема движения по маршрутам в пензенский микрорайон Арбеково.

Об этом сообщает ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С 13:45 до 14:25 автобусы № 2а, 16, 18, 27, 30, 33, 39, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 77, 82с, 99, 130, направляющиеся в «Арбековскую заставу», будут доезжать лишь до ТЦ «Весна» (остановки «Библиотека» на проспекте Строителей).

Схему движения изменили из-за торжественного открытия участка проспекта после реконструкции.

Ранее сообщалось, что там с 13:45 до 14:25 перекроют движение транспорта от выезда с кругового движения на улице 65-летия Победы до поворота на Ладожскую.