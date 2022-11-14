Мобилизованных пензенцев с отсрочкой пока не вернули домой

14.11.2022 | 14:44

Автобусы, которые должны были вернуть домой мобилизованных пензенцев с предоставленной отсрочкой, возвратились пустыми.

Вопрос, почему так случилось, губернатору в социальной сети «ВКонтакте» задали подписчицы.

«Почему те, кто должен был вернуться, все еще находятся в зоне СВО?» - поинтересовалась пензячка.

«Меня очень сильно интересует вопрос. Почему мобилизационных многодетных отцов не вернули домой? Представитель приехал за ними, пробыл там три дня и уехал обратно. Сказал, что их отъезд приостановлен. Что происходит?» - спросила другая.

Ответ поступил от представителя регионального правительства.

«Командованием группировки Вооруженных Сил РФ приняты указания приостановить решение областной комиссии по мобилизации. В настоящее время направлен запрос в Министерство обороны РФ для разъяснения сложившейся ситуации», - написал он.

27 октября стало известно, что Пензенская область выполнила мобилизационное задание на 100%. Военный комиссар региона Андрей Сурков признал, что при призыве были ошибки, которые устранили. Чтобы не повторить их, военкомат рассылает повестки для уточнения учетных данных.