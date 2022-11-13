В областной психиатрической больнице улучшили условия лечения

В Пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова закончился ремонт.
Целью подрядчика было создать комфортные условия для пребывания пациентов в стенах медучреждения и для работы персонала.
Теперь в обновленной обстановке нуждающихся принимает отделение № 25 интенсивной психиатрической помощи.
«На ремонт объекта были выделены 1,2 миллиона рублей из областного бюджета, которые направили на внутренние общестроительные работы, замену системы видеонаблюдения, закупку мебели и инвентаря», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В палатах и общих помещениях проведен косметический ремонт, там появились функциональные кровати.
Ремонт медучреждений в области продолжится.
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