В областной психиатрической больнице улучшили условия лечения

13.11.2022 | 16:09

В Пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова закончился ремонт.

Целью подрядчика было создать комфортные условия для пребывания пациентов в стенах медучреждения и для работы персонала.

Теперь в обновленной обстановке нуждающихся принимает отделение № 25 интенсивной психиатрической помощи.

«На ремонт объекта были выделены 1,2 миллиона рублей из областного бюджета, которые направили на внутренние общестроительные работы, замену системы видеонаблюдения, закупку мебели и инвентаря», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В палатах и общих помещениях проведен косметический ремонт, там появились функциональные кровати.

Ремонт медучреждений в области продолжится.