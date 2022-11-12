Работу на проблемных объектах в Пензе намерены закончить в срок

12.11.2022 | 18:00

К концу 2022 года здание театра юного зрителя должно распахнуть двери для посетителей. Строители трудятся на пределе возможностей, внешние и внутренние работы ведут параллельно. В зале, рассчитанном на 200 мест, сварщики готовят каркас.

Труппа театра с нетерпением ждет момента, когда сможет дать первое представление в стенах отремонтированного здания.

«Честно? До слез! Спасибо, уважаемые строители! Тот темп, который сейчас есть, позволяет надеяться, что подряд будет выполнен, ТЮЗ у города будет», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

К ремонту здания, построенного еще в 50-е годы прошлого века, приступили весной 2022-го. Однако в процессе стало понятно, что контракт выиграла организация, которой оказалось не под силу выполнить работы. Претензий к исполнителям со стороны заказчика было предостаточно.

«Практически сорвано выполнение этих работ, мы вынуждены были расторгать договорные отношения, подобрали другую компанию. Хотя осталось очень мало времени, есть твердая уверенность, что объект будет закончен в этом году и детям сделаем новогоднюю елку в обновленном здании», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

В категории проблемных объектов до недавнего времени находилась и набережная. Здесь также в срочном порядке пришлось менять подрядчика.

«Сейчас прокладываем систему водоснабжения и водоотведения, то есть хозбытовой водопровод, поливочный, канализацию, прокладываем электросети, то есть сети уличного освещения», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Можно сочинять сказки о потерянном времени, а можно и наверстывать упущенное, что сейчас и происходит на набережной. От ранее установленных сроков сдачи объекта не отказываются и стремятся в них уложиться.

«С понедельника приедут делать основание скейт-парка, амфитеатр», - уточнил руководитель подрядной организации Иван Николаев.

Прежде установки лавок и детских игровых элементов предстоит выполнить грязную работу, в том числе снос расселенных домов на улице Максима Горького.