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Общество

Строения на пути «Бессмертного полка» потребуют привести в порядок

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В Пензе хотят побеседовать с собственниками зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Календарный план таких мероприятий планируют составить в администрации города.

Владельцев намерены побудить отремонтировать здания, привести их в надлежащий вид.

«В эту работу важно включить первые линии, гостевые маршруты для увеличения туристической привлекательности города. Также заблаговременно позаботиться о благоустройстве объектов в местах массового скопления горожан. Например, по пути следования «Бессмертного полка», чтобы события такого уровня проходили достойно», - заявил на совещании в администрации глава города Александр Басенко.

Ранее в Пензе озаботились обликом одного из туристических маршрутов, пролегающих по улице Московской. Весной 2022-го собственники начали обновлять фасады зданий на пензенском Арбате в едином стиле. Его разработало управление градостроительства и архитектуры города.

О том, как должны выглядеть здания, коммерсантам рассказали на встрече. Им дали рекомендации по ремонту входных групп, цоколя, по покраске, указали колористические решения, размеры, а также то, какие материалы должны быть использованы.

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