Общество

33 полицейских Пензенской области получат денежные премии

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Подведены итоги конкурса на соискание премии «Лучший сотрудник органов внутренних дел (полиции) Пензенской области». Они опубликованы на сайте регионального правительства.

Всего наградили 33 человека. Первое место присудили 8 сотрудникам, второе - 11, третье - 14. Размеры премий составили 100 000, 70 000 и 50 000 рублей соответственно.

Кроме того, для победителей изготовлены дипломы губернатора.

Деньги на награждение (общая сумма премий составила 2 270 000 рублей) возьмут из областного бюджета.

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. История его такова: 10 ноября 1917 года, сразу после Октябрьской революции, постановлением народного комиссариата внутренних дел была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. Поэтому праздник несколько десятилетий назывался Днем милиции. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года он стал Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или, как его кратко называют, Днем полиции.

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