Судебные приставы расскажут о правах мобилизованных пензенцев

09.11.2022 | 10:43

В четверг, 10 ноября, с 10:00 до 18:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области состоится день единого приема граждан.

Он будет посвящен вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, а также обращений этих граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.

В региональном управлении прием будут вести врио главного судебного пристава Пензенской области Наталья Вячеславовна Платонова, а также начальники структурных подразделений.

Прием руководящего состава управления состоится по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 17а.

Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства https://r58.fssp.gov.ru.

»Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - предупредили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.