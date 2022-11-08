Вадим Супиков помог в устранении коммунальной аварии

08.11.2022 | 10:49

В общественную приемную председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова обратилась жительница частного дома на улице Проезжей в Пензе.

Горожанка сообщила о порыве трубы водоснабжения, проходящей по ее огороду. В итоге грядки оказались затоплены.

Парламентарий оперативно отреагировал на обращение. Он посодействовал, чтобы специалисты ресурсоснабжающей организации выехали на место и устранили аварию. Трубы водоснабжения заменили.

Пензячка выразила огромную благодарность Вадиму Супикову за внимание к проблемам его избирателей.