Обозначена сумма компенсации за ЖКУ для семей мобилизованных в Пензе

08.11.2022 | 09:06

Жителям области на примере Пензы объяснили, как рассчитывается денежная компенсация за жилищно-коммунальные услуги для семей мобилизованных. Информация размещена на канале «Объясняем.Пензенская область».

Компенсация предусмотрена для жены и несовершеннолетних детей мобилизованного, ее размер - 50% на каждого члена семьи. Точная сумма рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ (он устанавливается в каждом муниципальном образовании с учетом вида жилищного фонда, периода года и др.).

В итоге формула расчета компенсации такова: региональный стандарт стоимости ЖКУ × 50% × количество членов семьи.

«Так, семья из трех человек, проживающая в многоквартирном доме в Пензе и являющаяся собственником жилья, получит денежную выплату в зимний период номиналом в 3 724,60 руб.: региональный стандарт для этого типа дома в отопительный период - 2 483,06 руб., умноженные на три человека и на 50%», - сообщили на канале «Объясняем.Пензенская область».

В регионе ввели несколько мер поддержки семей мобилизованных, в том числе освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов; помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки; предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи; бесплатное двухразовое питание в школах для детей и др.