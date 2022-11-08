Общество

Обозначена сумма компенсации за ЖКУ для семей мобилизованных в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителям области на примере Пензы объяснили, как рассчитывается денежная компенсация за жилищно-коммунальные услуги для семей мобилизованных. Информация размещена на канале «Объясняем.Пензенская область».

Компенсация предусмотрена для жены и несовершеннолетних детей мобилизованного, ее размер - 50% на каждого члена семьи. Точная сумма рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ (он устанавливается в каждом муниципальном образовании с учетом вида жилищного фонда, периода года и др.).

В итоге формула расчета компенсации такова: региональный стандарт стоимости ЖКУ × 50% × количество членов семьи.

«Так, семья из трех человек, проживающая в многоквартирном доме в Пензе и являющаяся собственником жилья, получит денежную выплату в зимний период номиналом в 3 724,60 руб.: региональный стандарт для этого типа дома в отопительный период - 2 483,06 руб., умноженные на три человека и на 50%», - сообщили на канале «Объясняем.Пензенская область».

В регионе ввели несколько мер поддержки семей мобилизованных, в том числе освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов; помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки; предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи; бесплатное двухразовое питание в школах для детей и др.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте