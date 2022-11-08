На дороге между Терновкой и Кривозерьем изменят схему движения

В Пензе необходимо продумать организацию движения на улице 40 лет Октября в районе поворота на Бийскую.
На это указала подписчица губернатора в соцсети «Одноклассники» Наталья.
«Сейчас при движении со стороны Кривозерья в Терновку на светофоре с левой полосы можно повернуть только налево (на заправку), с правой - движение прямо и направо. Количество желающих повернуть с левой полосы на «Лукойл» ничтожно. Зато на правой полосе образуются огромнейшие пробки из тех, кто направляется в Терновку, и тех, кто поворачивает направо - на Бийскую и Мичурино», - отметила женщина.
Наталья напомнила, что сейчас в Терновку сложно попасть в том числе и из-за ремонта дороги. Она попросила разделить потоки машин и не провоцировать горожан нарушать правила.
«Люди вынуждены ехать по обочине, чтобы добраться до дома!» - подчеркнула пензячка.
На пост Натальи ответил представитель регионального правительства. Он написал, что реконструкция улицы 40 лет Октября еще не окончена.
«После завершения реконструкции будет разработана новая схема организации дорожного движения», - пообещали женщине.
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