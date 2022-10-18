Общество

Между путепроводами на ул. 40 лет Октября положили асфальт

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В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. Во вторник, 18 октября, пресс-служба регионального минстроя рассказала о ходе работ.

«В настоящее время подрядная организация бетонирует поперечные швы и консоли пролетов путепровода. Идет установка бортового камня и обустройство тротуара на участке между рекой Ардым и путепроводом через железнодорожные пути. Параллельно проводится благоустройство трапеции автодороги третьего этапа», - перечислили в министерстве.

Кроме того, на объекте уже установили столбы линии искусственного освещения, обустроили ливневую канализацию, уложили асфальтобетонное покрытие между путепроводами.

«Строительно-монтажные работы проводятся с опережением плана-графика. При дальнейшем финансировании из федерального центра третий этап реконструкции возможно будет завершить с опережением на два года», - заявили в пресс-службе.

На первом этапе реконструкции улицы обновили отрезок дороги от трассы Пенза - Тамбов до поворота на Бийскую улицу. На втором переложили инженерные коммуникации на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до Центральной, обустроили локальные очистные сооружения, ливневую канализацию и дорожную одежду.

Третий, самый сложный этап затрагивает участок от Бийской до улиц Рябова и Перспективной.

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Источник — фото Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
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