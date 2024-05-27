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Общество

В Пензе на двух десятках улиц отключат холодную воду

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В Пензе в связи с аварией на сети у дома № 85 на улице Свердлова отключат холодную воду на нескольких улицах. Ресурса не будет с 22:00 понедельника, 27 марта.

Под отключение попадут следующие улицы:

- Красная;

- Володарского;

- Кирова (до здания Законодательного собрания);

- Калинина (от улицы Свердлова до Лермонтова);

- Московская (от улицы Карла Маркса до Кураева);

- Ключевского;

- Кураева;

- Чкалова;

- Богданова;

- Свердлова;

- Куйбышева;

- Ново-Тамбовская;

- Советская;

- Карла Маркса;

- Маршала Крылова, 5, 6, 7;

- проезды Громова;

- Белинского (административные здания);

- Красная, 32 (офтальмологическая больница);

- Красная, 23 (КИМ);

- Лермонтова, 28 (психиатрическая больница).

Ремонт планируют завершить до 6:00 28 мая.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.

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