В Пензе на двух десятках улиц отключат холодную воду

27.05.2024 | 17:14

В Пензе в связи с аварией на сети у дома № 85 на улице Свердлова отключат холодную воду на нескольких улицах. Ресурса не будет с 22:00 понедельника, 27 марта.

Под отключение попадут следующие улицы:

- Красная;

- Володарского;

- Кирова (до здания Законодательного собрания);

- Калинина (от улицы Свердлова до Лермонтова);

- Московская (от улицы Карла Маркса до Кураева);

- Ключевского;

- Кураева;

- Чкалова;

- Богданова;

- Свердлова;

- Куйбышева;

- Ново-Тамбовская;

- Советская;

- Карла Маркса;

- Маршала Крылова, 5, 6, 7;

- проезды Громова;

- Белинского (административные здания);

- Красная, 32 (офтальмологическая больница);

- Красная, 23 (КИМ);

- Лермонтова, 28 (психиатрическая больница).

Ремонт планируют завершить до 6:00 28 мая.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.