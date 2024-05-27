В Пензе на двух десятках улиц отключат холодную воду

В Пензе в связи с аварией на сети у дома № 85 на улице Свердлова отключат холодную воду на нескольких улицах. Ресурса не будет с 22:00 понедельника, 27 марта.
Под отключение попадут следующие улицы:
- Красная;
- Володарского;
- Кирова (до здания Законодательного собрания);
- Калинина (от улицы Свердлова до Лермонтова);
- Московская (от улицы Карла Маркса до Кураева);
- Ключевского;
- Кураева;
- Чкалова;
- Богданова;
- Свердлова;
- Куйбышева;
- Ново-Тамбовская;
- Советская;
- Карла Маркса;
- Маршала Крылова, 5, 6, 7;
- проезды Громова;
- Белинского (административные здания);
- Красная, 32 (офтальмологическая больница);
- Красная, 23 (КИМ);
- Лермонтова, 28 (психиатрическая больница).
Ремонт планируют завершить до 6:00 28 мая.
«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.
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