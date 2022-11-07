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Общество

В Пензенской области за 4 дня произошел 21 пожар

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С 4 по 7 ноября в Пензенской области зарегистрирован 21 пожар, в том числе (в Кузнецком и Сердобском районах) - со смертельным исходом: в них погибли два человека.

Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний возросло на 11%. Основными причинами разгула огненной стихии стали неосторожное обращение с огнем (9 случаев), нарушение правил эксплуатации электрического (8) и печного (2) оборудования. Еще два пожара произошли по другим причинам.

Самым резонансным стало возгорание в пензенском торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы», произошедшее 4 ноября. Благодаря грамотным и профессиональным действия сотрудников МЧС люди не погибли.

«В четверг пройдет аттестационная комиссия, на которой будет принято решение о награждении особо отличившихся в «Красных холмах» пожарных», - отметил Дмитрий Закаткин.

Он напомнил, что при возгорании не стоит тратить время на то, чтобы снимать происходящее на камеру телефона. Именно такое поведение работников и посетителей ТЯК отметил один из свидетелей происходившего: по его словам, они не торопясь делали видеозапись горения.

«Существует определенный порядок действий граждан при обнаружении пожара. Нужно немедленно сообщить о ЧП в подразделение пожарной охраны, даже если кажется, что кто-то это уже мог сделать. При этом нужно назвать объект пожара, адрес, если возможно - очаг возгорания и свою фамилию. После этого следует принять меры к эвакуации, в первую очередь всех оповестить», - напомнил он.

При отсутствии угрозы жизни людей надо приступить к тушению. Если же угроза существует (это, например, огонь, дым, плохая видимость), то следует немедленно покинуть опасную зону.

«Были случаи, когда люди уже выходили на улицу, но возвращались домой за документами и погибали. Никакие документы и деньги не стоят человеческой жизни», - подвел итог Дмитрий Закаткин.

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