На ул. Долгорукова случился пожар в деревянном доме

24.09.2025 | 12:29

Вечером во вторник, 23 сентября, на улице Долгорукова в Пензе загорелся деревянный дом. Сообщение о ЧП поступило в 19:17.

Кадры со строением, охваченным огнем, опубликовали в Сети. «Стреляет там сильно что-то», - написала очевидица.

На тушение пламени привлекли 18 спасателей и 5 единиц техники.

«Выгорели комната и чердачное помещение на площади 70 кв. м внутри дома общей площадью 100 кв. м», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.